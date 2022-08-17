Потрібно готуватися до гіршого: як життя двох знаків Зодіаку зміниться у серпні

Неприємні сюрпризи чекають на Близнюків та Водоліїв - це шанс почати життя з чистого листа

На відміну від щасливчиків серпня за знаком Зодіаку, ці два представники гороскопа незабаром зіштовхнуться з неприємними сюрпризами.

Астрологи розповіли, що життя людей, народжених під сузір’ями Близнюків та Водолія, кардинально зміниться. Деякі можуть дізнатися про зраду коханої людини, інші — втратити роботу, пише meta. Однак не варто впадати у відчай, адже таким чином життя підказує, що настав час рухатися іншим шляхом, починати життя з чистого аркуша, позбавляючись усього, що тяжіло останнім часом.

Близнюки

У серпні Близнюків чекає неприємна звістка про другу половинку. Можливо, ви дізнаєтеся про зраду або іншу річ, яка вас дуже вразить у поганому значенні. У цьому випадку астрологи радять Близнюкам перезавантажитись. Для цього підійде невелика подорож — вона допоможе вам прожити сум і налаштуватися на новий розділ свого життя. Читайте також, що віщує Близнюкам їх гороскоп на сьогодні.

Водолії

Водоліїв очікують зміни у професійній діяльності. У серпні представники цього знаку Зодіаку можуть втратити роботу. Астрологи рекомендують Водоліям не зневірятися, а переглянути варіанти цікавішої роботи. У будь-якому випадку необхідно слідувати за своїм серцем і шукати можливості для росту, зайнявшись улюбленою справою чи хобі. Про те, що чекає Водолія сьогодні, дізнайтесь у його гороскопі на день.

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