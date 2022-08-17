Заберіть сонце: які знаки Зодіаку не виносять спеку

Названо три знаки Зодіаку, які не терплять сонце у будь-якому його прояві.

Спекотне літо, яскраве сонце, спекотне повітря, смаглява засмага — далеко не всі люди раді таким подарункам природи. Є знаки Зодіаку, які терпіти не можуть спеку і просто фізично не виносять сонце, а тим більше коли воно активно і проявляється у вигляді магнітних бур.

Хто з представників зодіакального кола найбільш чутливий до сонця, вам розповість "Телеграф".

Рак

Парадокс, але саме представники літнього знаку Зодіаку не переносять спекотні дні. Тепло Раки люблять, але, коли стовпчик термометра перетинає позначку плюс 30 градусів, у їхньому житті починається пекло. У спекотну погоду вони готові втекти кудись подалі на Північ або пересидіти у своєму міцному панцирі, нікуди не висовуючись. Читайте також, що віщує Раку його гороскоп на сьогодні.

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Стрілець

Спекотне розпечене сонце зовсім не до вподоби Стрільцям. Цей зимовий знак віддає перевагу прохолодним зонам і насилу переносить сонячні ванни, особливо при високій температурі. Воно і зрозуміло: Стрільці за своєю природою рухливі та активні. А спека сковує їх по руках та ногах, змушуючи сидіти під кондиціонером. Про те, що чекає Стрільця сьогодні, дізнайтесь у його гороскопі на день.

Водолій

Ще один зимовий знак Зодіаку, який віддасть перевагу тіні будь-якому знаходженню під палючим сонцем. І це все — попри його любов до активного проведення часу на свіжому повітрі. Спекотний сонячний сезон просто випадає з життя Водоліїв як найнепродуктивніший і марний час, що забирає сили та нерви. Читайте також, що віщує Водолію його гороскоп на сьогодні.

Раніше "Телеграф" розповідав, які люди за знаком Зодіаку найщиріші. Таких знаків всього чотири, і відвертість – їхня головна якість.