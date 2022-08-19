Які знаки Зодіаку більше п’ють: вони люблять міцні напої

Ця трійка не вміє контролювати себе та вчасно зупинятися

Алкоголь присутній практично на кожному (дорослому!) святі. Одним людям вдається протистояти бажанню вжити ще більше цього звеселяючого напою, інші просто не знають міри і їм важко зупинитися на одному келиху або чарці.

Астрологи розповіли про знаки Зодіаку, які схильні до алкоголізму. Це Скорпіони, Овни та Стрільці, пише meta.

Скорпіони

Скорпіони не люблять демонструвати свою вразливість навколишнім, тому вони вважають за краще "заливати" свої проблеми на самоті. Однак, дійшовши до "дна", вони легко можуть повернутися до тверезого способу життя. Про те, що чекає на Скорпіона сьогодні, дізнайтеся в його гороскопі на день.

Овни

Овни, які відрізняються своїм компанійським характером, не можуть жити без галасливих вечірок. Вони навряд чи відмовляться від смачного коктейлю, тому випивки у їхньому житті чимало. Читайте також, що віщує Овну його гороскоп на сьогодні.

Стрільці

Стрільці живуть так, щоб було що згадати. Люди цього динамічного знака Зодіаку є любителями гучних вечірок, однак без звеселяючого напою такі компанії не проходять. Варто відзначити, що Стрільці ніколи не будуть пити поодинці. Гороскоп для Стрільця на сьогодні читайте на нашому сайті.

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