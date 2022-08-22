Треба готуватись до гіршого: 2 знакам Зодіаку не пощастить у вересні

Лише двох представників гороскопа чекають неприємні сюрпризи на початку осені

На відміну від везунчиків вересня за знаком Зодіаку, на цих двох представників зодіакального кола чекають одні неприємності.

Астрологи розповіли, що "чорна смуга" настане у житті людей, народжених під сузір’ями Близнюків та Риб. Про це пише meta.

Близнюки

Близнюкам варто очікувати, що початок осені у них розпочнеться не з позитиву. На них чекають труднощі на роботі, і не виключено, що одні Близнюки втратять посади, а іншим не пощастить із реалізацією проєкту. Після цього можуть виникнути фінансові проблеми. Про те, що чекає Близнюків сьогодні, дізнайтесь у їхньому гороскопі на день.

Риби

Риб чекає розчарування в коханій людині. У вересні з партнерами почастішають сварки та скандали. Незабаром у стосунках може настати непростий період, що може призвести до розставання. Як складеться день цього знака Зодіаку – можна дізнатися у гороскопі Риб на сьогодні.

Раніше астрологи розповіли, яких знаків Зодіаку чекають кардинальні зміни наприкінці серпня 2022 року.