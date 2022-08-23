Ловіть стріли Амура: чотири знаки Зодіаку, які восени зустрінуть довгоочікуване кохання

Цим знакам Зодіаку пощастить знайти другу половинку цієї осені.

Серед щасливчиків вересня за знаком Зодіаку є кілька представників зодіакального, яким цієї осені пощастить на любовному фронті, адже вони нарешті зустрінуть свою другу половинку, якщо такої ще немає.

Астрологи виділили чотирьох щасливчиків, які у вересні-листопаді 2022 року пірнуть у любовну вир з головою і закрутять бурхливий роман, який цілком може перерости у щось дуже серйозне. Щасливчиками стали народжені під сузір’ями Риб, Терезів, Лева та Скорпіона, пише Ukr.Media.

Риби

Придивіться, можливо серед ваших знайомих є людина, яка заслуговує на більше уваги з вашого боку. Ця осінь допоможе вам по-новому поглянути на своє оточення, що дозволить вам знайти своє кохання, яке до речі зовсім близько. Головне, не проґавте цю можливість. Як складеться день цього знака Зодіаку – можна дізнатися у гороскопі Риб на сьогодні.

Терези

Якщо вас обтяжують нинішні стосунки, не бійтеся їх закінчити, адже у ваше життя стрімко наближається щастя і нове кохання, яке піднесе вас на сьоме небо. Також не бійтеся залишитися одні, адже такого точно не станеться. Вже на початку вересня на горизонті у вас замаячить новий улюблений. Гороскоп для Терезів на сьогодні шукайте в матеріалі "Телеграфа".

Леви

А ось Левам варто бути обережнішим і не виглядати в кожному зустрічному свою другу половинку. Представникам цього знаку настав час перестати жити ілюзіями і вигадувати любов там, де її немає. Відпустіть ситуацію і просто пливіть за течією. Зірки запевняють, ваше кохання дуже близько. Гороскоп Лева на день – на нашому сайті.

Скорпіони

Осінь готує для палких Скорпіонів сюрприз у вигляді довгоочікуваних любовних стосунків, які зігріватимуть їх у холоди. Не відмовляйтеся від походів на тусовки та вечірки, адже саме так ви й зустрінете свою людину. Про те, що чекає на Скорпіона сьогодні – дізнайтесь у його гороскопі на день.

Раніше астрологи назвали чоловіків за знаком Зодіаку, з якими дуже важко збудувати стосунки без драм — вони можуть вимотати вам всю душу.