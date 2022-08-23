Рус

Ловіть стріли Амура: чотири знаки Зодіаку, які восени зустрінуть довгоочікуване кохання

Автор
Анна Барабан Анна Барабан
Дата публікації
Читать на русском
Автор
33
Прогноз для Риб, Левів, Терезів та Скорпіонів Новина оновлена 23 серпня 2022, 11:12
Прогноз для Риб, Левів, Терезів та Скорпіонів

Цим знакам Зодіаку пощастить знайти другу половинку цієї осені.

Серед щасливчиків вересня за знаком Зодіаку є кілька представників зодіакального, яким цієї осені пощастить на любовному фронті, адже вони нарешті зустрінуть свою другу половинку, якщо такої ще немає.

Астрологи виділили чотирьох щасливчиків, які у вересні-листопаді 2022 року пірнуть у любовну вир з головою і закрутять бурхливий роман, який цілком може перерости у щось дуже серйозне. Щасливчиками стали народжені під сузір’ями Риб, Терезів, Лева та Скорпіона, пише Ukr.Media.

Риби

Придивіться, можливо серед ваших знайомих є людина, яка заслуговує на більше уваги з вашого боку. Ця осінь допоможе вам по-новому поглянути на своє оточення, що дозволить вам знайти своє кохання, яке до речі зовсім близько. Головне, не проґавте цю можливість. Як складеться день цього знака Зодіаку – можна дізнатися у гороскопі Риб на сьогодні.

Терези

Якщо вас обтяжують нинішні стосунки, не бійтеся їх закінчити, адже у ваше життя стрімко наближається щастя і нове кохання, яке піднесе вас на сьоме небо. Також не бійтеся залишитися одні, адже такого точно не станеться. Вже на початку вересня на горизонті у вас замаячить новий улюблений. Гороскоп для Терезів на сьогодні шукайте в матеріалі "Телеграфа".

Леви

А ось Левам варто бути обережнішим і не виглядати в кожному зустрічному свою другу половинку. Представникам цього знаку настав час перестати жити ілюзіями і вигадувати любов там, де її немає. Відпустіть ситуацію і просто пливіть за течією. Зірки запевняють, ваше кохання дуже близько. Гороскоп Лева на день – на нашому сайті.

Скорпіони

Осінь готує для палких Скорпіонів сюрприз у вигляді довгоочікуваних любовних стосунків, які зігріватимуть їх у холоди. Не відмовляйтеся від походів на тусовки та вечірки, адже саме так ви й зустрінете свою людину. Про те, що чекає на Скорпіона сьогодні – дізнайтесь у його гороскопі на день.

Раніше астрологи назвали чоловіків за знаком Зодіаку, з якими дуже важко збудувати стосунки без драм — вони можуть вимотати вам всю душу.

Теги:
#Лев (знак зодіаку) #Терези (знак зодіаку) #Скорпіон (знак зодіаку) #Риби (знак зодіаку)