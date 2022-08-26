Кохання не існує: які знаки Зодіаку не вірять у світле почуття

Без кохання ці представники зодіакального кола не страждають

На противагу влюбливим знакам Зодіаку є й такі представники гороскопа, які не вірять у кохання.

Не вважають, що кохання існує, люди, народжені під сузір’ями Близнюків, Діви та Скорпіона. Їм життя без нього здається спокійнішим і набагато веселішим.

Близнюки

Коли Близнюки відчувають почуття закоханості, вони швидко поринають у стосунки. Але так само дуже швидко вони з них виходять, тому що їхня пристрасть до партнера минає. Робота над стосунками – це не для людей цього знаку. Близнюки просто залишають набридлого партнера та йдуть шукати нові пригоди. Гороскоп Близнюків на день – на нашому сайті.

Діви

Діви звикли бути практичними та раціональними у всьому, тому з ніжними почуттями це не може межувати. Люди цього знака рідко дають волю емоціям, оскільки, як їм здається, це здатне зламати їм життя. Діви впевнені, що пустити у своє серце когось іншого — надто ризиковано. Як складеться день цього знака Зодіаку – можна дізнатися у гороскопі Діви на сьогодні.

Скорпіони

Скорпіони хоч і пристрасні знаки Зодіаку, водночас у кохання вони не вірять. Зазвичай це відбувається після першого розчарування в юності. Так, люди цього знаку з кимось зустрічатимуться у дорослому житті, крутитимуть романи, проте лише для того, щоб уникнути нерозуміння з боку близьких. Про те, що чекає на Скорпіона сьогодні – дізнайтесь у його гороскопі на день.

Раніше астрологи назвали чоловіків за знаком Зодіаку, з якими дуже важко побудувати стосунки без драм — вони можуть вимотати вам всю душу.