Тільки двом знакам Зодіаку пощастить у коханні на початку осені – вони щасливчики вересня

У цих індивідів великі шанси зустріти свою другу половинку

Як прогнозують астрологи, на початку цієї осені лише два представники зодіакального кола знайдуть справжнє кохання. Зазначимо, що ці знаки Зодіаку зовсім не належать до тих представників гороскопа, які не вірять у світле почуття.

Найбільше пощастить у коханні людям, народженим під сузір’ями Терезів та Козорога, пише meta. Для них це стане однією з найщасливіших періодів у 2022 році.

Терези

У вересні Терези можуть зустріти свою другу половинку на роботі: під час відрядження або на корпоративі. Почуття будуть взаємними та дуже глибокими. Астрологи зазначають, що ці стосунки можуть швидко привести до спільного проживання та навіть до весілля. Як складеться день цього знака Зодіаку — можна дізнатися в гороскопі Терезів на сьогодні.

Козороги

Вересень для Козорогів, які довго страждали від самотності, стане переломним і допоможе людям цього знака визначитись, кого вони хочуть бачити поряд із собою. Козороги матимуть багато варіантів, проте астрологи радять їм ретельніше вибирати партнера, щоб обійти гіркий досвід. Про те, що чекає на Козорога сьогодні – дізнайтесь у його гороскопі на день.

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Раніше астрологи розповіли, на представників яких знаків Зодіаку чекають неприємні сюрпризи на початку осені 2022 року.