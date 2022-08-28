Справжні ласуни: три знаки Зодіаку, які життя не уявляють без цукерок та тортиків

Представники цих знаків Зодіаку не можуть існувати без солодкого.

Поки одні знаки Зодіаку божеволіють за коханням, тому що занадто швидко закохуються, то ця трійка представників зодіакального кола життя не бачить без різних цукерок, випічки та тортиків. За венами цих знаків уже напевно тече або солодкий молочний коктейль, або цукровий сироп.

Астрологи виділили всього трьох представників гороскопу, які є справжніми ласунами, пише belnovosti. І з’являються вони на світ під зодіакальними сузір’ями Риб, Львів і Терезів.

Риби

Представники цього знака особистості чутливі та ніжні, і всі сприймають близько до серця. Їх може зачепити навіть несуттєва, але погана новина. Щоб не поринати у стан вічної депресії, Риби знімають стрес дуже доступним і смачним способом – солодощами. Як складеться день цього знака Зодіаку – можна дізнатися у гороскопі Риб на сьогодні.

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Лев

А ось представники цього знаку Зодіаку налягають на солодощі, тому що не можуть собі відмовити, оскільки вважають себе найкращими та найкращими. Таким чином вони хвалять себе, від чого до них знову повертаються сили та енергія (і так по колу). Гороскоп Лева на день – на нашому сайті.

Терези

Через підвищений рівень стресу, які представники даного зодіакального сузір’я отримують протягом дня, і щоб не нашкодити своїй психіці, Терези вирішують усе заїдати саме солодощами. Ну а що, і моментальний ефект, і смачно, не те що різні аптечні заспокійливі ліки. Про те, що чекає Терезів сьогодні – дізнайтесь у його гороскопі на день.

Раніше астрологи назвали чоловіків за знаком Зодіаку, з якими дуже важко збудувати стосунки без драм — вони можуть вимотати вам всю душу.