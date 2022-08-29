Названо три знаки Зодіаку, які не здатні довго зберігати вірність.

Раніше ми розповідали про найвірніші знаки Зодіаку, які ніколи не зраджують своїм половинкам. У стосунках із ними панує порозуміння, вірність та повага.

Однак стережіться: існує повна їхня протилежність. Риси характеру таких людей роблять їх схильними до зрад. "Телеграф" розповість вам, які три знаки — найголовніші зрадники, які не встоять перед спокусою піти "ліворуч".

Козоріг

Цей знак Зодіаку, як правило – суворий, працьовитий та амбітний. Козоріг часто буває трудоголіком і здатний працювати на змор, переборюючи себе. Але такий тиск може знайти несподіваний вихід, обернутися іншим боком та підштовхнути Козорогів до чогось аморального, наприклад, до зради.

Водолій

Люди, народжені під цим знаком Зодіаку, схильні мислити раціонально. При цьому Водолій не завжди розуміється на емоціях. Представники цього знака можуть погнатися за можливістю отримати максимум фізичної насолоди, але не замислитись про наслідки своїх бажань та імпульсів, які принесуть страждання партнерові.

Риби

Риби прагнуть яскравих, насичених і зашкалюючих емоцій у взаєминах. Якщо їм цього бракує, такі люди самі їх створюють. А якщо любов втрачає свою новизну і палкість, то представники цього знака Зодіаку здатні власноруч зруйнувати стосунки, зрадивши свого партнера.

Раніше "Телеграф" розповідав про наймудріші знаки Зодіаку серед чоловіків. Є найдостойніші, кого природа нагородила цим даром.