Найкращі свекрухи за знаком Зодіаку: хто свою невістку донькою називає

А при нагоді може замінити маму, няню, наставницю і навіть подругу.

Раніше "Телеграф" вже розповідав про жінок, які здатні влаштувати своїм невісткам справжнє пекло. Таких було всього чотири, але ви тепер знаєте, хто вони за знаком Зодіаку.

Але ж не всі такі мегери в зодіакальному колі. Існують свекрухи, здатні потоваришувати і полюбити своїх невісток, стати для них помічницями, по-доброму навчити їх життю, при нагоді порадити, але при цьому не нав’язуватися і не читати нотації. Про таких дивовижних жінок розповідає Unian.

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Близнюки

Представниці знаку Близнюки – ласкаві та ніжні не лише з власним сином, але запросто візьмуть під своє крило і його обраницю. Вони здатні зробити все, щоб невістка почувалася легко і комфортно в сім’ї, у взаєминах зі своїм чоловіком і спілкуванні зі свекрухою. З Близнюками завжди легко порозумітися.

Діва

Незважаючи на свій перфекціонізм і прагнення ідеального порядку, Діви не втручаються у життя своїх дітей. І доволі легко відпускають синів до іншої жінки. А це — саме те, що потрібно вдячній невістці, яка тільки вчиться будувати сім’ю та створювати затишок. Однак при необхідності Діва здатна поговорити по душах, підтримати, допомогти справою та порадою.

Стрілець

Жінки-Стрільці докладуть максимум зусиль, щоб їхні діти не здійснювали помилок і не наступали на споконвічні граблі. Стрілець із раннього дитинства виховує у дитині самостійність, здатність мислити логічно і покладатися лише на власні сили. Тож невістці, як правило, дістається цілком самостійний чоловік, який твердо стоїть на ногах.

Раніше "Телеграф" розповідав, які люди за знаком Зодіаку найщиріші. Таких знаків лише чотири, і відвертість – їхня головна якість.