Названі головні щасливчики вересня: пощастить чотирьом знакам Зодіаку

Найбільше приємних подій на початку осені очікують на Овна, Лева, Дів і Терезів

У вересні 2022 року на деяких знаки Зодіаку очікують неприємності у фінансовій сфері. Але декого із представників зодіакального кола можна назвати головними щасливчиками місяця. Їм зірки обіцяють успіх і в справах любові, і в кар’єрній сфері.

Серед везунчиків вересня-2022 опинилися відразу чотири знаки Зодіаку — Овен, Лев, Діва та Терези. Такий гороскоп на місяць озвучив відомий астролог Влад Росс у коментарі "Главреду".

Овен

Зірки обіцяють успіх у ділових справах та корисні знайомства. Ви встигатимете все, що задумаєте. Але важливо уважно поставитися до свого здоров’я, особливо у середині вересня. До кінця місяця можете розраховувати на вигідні фінансові угоди. Крім того, можливе підвищення, повернення боргів і збільшення зарплати. Гороскоп для Овна на сьогодні читайте на нашому сайті.

Лев

У вересні ці знаки розбагатіють. Сміливо починайте нові проекти та розширюйте коло спілкування, енергії вистачить на все! Намагайтеся перебувати цього місяця в колективі і не бійтеся за потреби звертатися за порадою до друзів. Сприятливий перехід на нову роботу й старт проектів. Про те, яким буде день для Львів сьогодні, дізнайтесь у його гороскопі.

Діва

Вересень буде щасливим періодом щодо особистих відносин. Романтична сфера життя потішить приємними сюрпризами. Крім любовних успіхів є всі шанси досягти успіху і в матеріальному плані. Астролог радить не довіряти таємниці подругам, оскільки можлива зрада. Зірки обіцяють яскраві подорожі, незабутні романи та експерименти з іміджем. З гороскопом для Діви на цей день можна ознайомитись на сайті.

Терези

Місяць обіцяє активність, поїздки і розширення знань. Будь-які пересування, подорожі та навіть еміграція складатимуться дуже вдало. Сприяють планети і навчанню за кордоном. У вересні ви зможете зустріти мудрих учителів. Багато старих проблем несподівано вирішаться. Що підготували зірки на сьогодні Терезам – дізнайтесь у щоденному гороскопі.

Раніше "Телеграф" писав, які знаки зодіаку на початку осені отримають несподівані подарунки. Сюрпризи очікують на трьох представників зодіакального кола вже у вересні.