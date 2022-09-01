Бурхливий роман і навіть весілля: названі знаки Зодіаку, які цього місяця купатимуться в коханні

У коханні пощастить Дівам та Рибам

У вересні деякі знаки Зодіаку отримають успіх і удачу, їх дійсно можна назвати везунчиками місяця. А ось іншим представникам зодіакального кола зірки обіцяють добробут і щастя в особистих стосунках.

Серед тих, хто на початку осені може закохатися або узаконити шлюб, опинилися два знаки Зодіаку – Діва та Риби. Про це йдеться у любовному гороскопі на вересень 2022 року. Про те, що підготували зірки цим знакам, розповіла астролог Людмила Булгакова "Фактам".

Діва

У вересні астролог не рекомендує укладати важливих угод. На перший план цього місяця вийде особисте життя. Зірки готують доленосну зустріч. Саме у вересні Діви можуть зустріти другу половинку і навіть наважитися на весілля. Ті, хто вже перебуває у відносинах, теж будуть щасливі: їхні союзи лише стануть міцнішими. Гороскоп для Діви на сьогодні – читайте на нашому сайті.

Риби

За словами астролога, перший місяць осені дає всі можливості для ухвалення рішень. Тому впевнено реалізуйте свої плани, зірки будуть на вашому боці. Крім того, у вересні Риби опиняться у центрі уваги. Протилежна стать не зводитиме з вас очей. Риби, вересень – це ваш місяць, використовуйте цей шанс максимально. Про те, що чекає на Риб сьогодні, дізнайтесь у щоденному гороскопі.

Також "Телеграф" писав, хто із знаків зодіаку на початку осені отримає несподівані подарунки. Сюрпризи чекають на трьох представників зодіакального кола вже цього місяця.