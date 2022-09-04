Їх краще не злити: три найагресивніші знаки Зодіаку

Агресивні, запальні та злопам’ятні – це все про ці знаки Зодіаку.

Астрологи виділили три знаки Зодіаку, які дуже складні у відносинах та спілкуванні, тому що вони дуже злі і виходять із себе буквально за лічені секунди. А приводом для цього може стати справжня дрібниця.

Отже, серед усіх дванадцяти знаків Зодіаку ця трійка отримала "звання" найзліших і найагресивніших. І народжуються ці люди під сузір’ями Раків, Овнів та Тельців. Про це пише Ukr.Media.

Рак

Люди, народжені під цим знаком Зодіаку, не так злі, як уїдливі та зухвалі, і плюс до всього дуже ревниві. Більшість сварок, які влаштовують Раки, ґрунтуються на їхній недовірі. А агресія допомагає цьому знаку Зодіаку "відбитися" від нападів оточуючих, адже "найкращий захист – це напад". Як складеться день цього знака Зодіаку – можна дізнатися у гороскопі Рака на сьогодні.

Овен

Представники цього знаку Зодіаку є максимально злопам'ятними людьми, особливо якщо зачепити їх за живе. Вогняна стихія, до якої належить цей знак, наділила Овнів нетерплячістю та запальністю, а також подарувала звичку рубати з гарячого. Більш того, Овни ще ті егоїсти. Читайте також, що віщує Овну його гороскоп на сьогодні.

Телець

Представники цього знака — дуже егоїстичні і самозакохані люди, які вважають, що вони заслуговують на всі "принади" цього світу. А коли такого не відбувається, вони просто озлобляються на весь світ. Вони можуть навіть підставляти інших тільки тому, що їм заздрять. Жорстокі та самовпевнені, і дуже мстиві. Що готують зірки Тельцям сьогодні – дивіться у щоденному гороскопі.

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