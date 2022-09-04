Фінанси не співатимуть романси: названі знаки Зодіаку, які несподівано розбагатіють у вересні

Водолій і Терези найближчим часом можуть не замислюватися про фінансову сферу життя, про це подбали зірки

У вересні деяким знакам Зодіаку неймовірно пощастить у коханні, можливі навіть весілля. А от у когось із представників зодіакального кола все гаразд буде з грошима. У вересні зірки віщують несподіване поповнення гаманця.

Як свідчить фінансовий гороскоп на вересень-2022, матеріальна сторона життя задовольнить таких знаків Зодіаку, як Водолій та Терези. Про це йдеться у прогнозі на місяць астролога Людмили Булгакової "Фактам".

Терези

Положення небесних тіл свідчить про те, що Терези не турбуватимуться про фінансові справи найближчого місяця. За словами астролога, грошей вистачатиме на все, матеріальна стабільність гарантована. Тому Терезам рекомендується на початку осені вибратися на невеликий відпочинок. Можна виїхати за місто чи влаштувати мініподорож. Це допоможе налагодити емоційний стан. Гороскоп для Терезів на сьогодні – читайте на сайті.

Водолій

У вересні представники цього знаку багато розмірковуватимуть. Астролог не радить розпочинати нові справи чи змінювати місце роботи. Приємний бонус чекає на Водоліїв наприкінці місяця: зірки обіцяють несподіваний фінансовий прибуток. Про те, які події обіцяють зірки Водолію цього дня, дізнайтесь у гороскопі цього знака на сьогодні.

Також "Телеграф" писав, хто із знаків зодіаку на початку осені отримає несподівані подарунки. Сюрпризи чекають на трьох представників зодіакального кола вже цього місяця.