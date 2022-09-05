Ці знаки Зодіаку магнітом притягають до себе проблеми.

Цих людей важко назвати везунчиками, бо неприємності ходять за ними по п’ятах.

У зодіакальному світі є справжні везунчики, яких успіх переслідує просто на кожному кроці, що б вони не робили і де б не знаходилися. Однак існує і повна їхня протилежність.

Зодіак наділив кілька знаків властивістю притягувати до себе якісь неприємності, проблеми, непорозуміння. Таких невезучих знаків три – дізнайтеся, чи входите ви або ваші знайомі до їх числа.

Читайте також: Категорія Гороскоп Самі собі на думці: три знаки Зодіаку, які ніколи не прислухаються до чужих порад Представникам цих знаків Зодіаку не варто давати жодних порад — вони все одно їх не послухають.

Телець

Тельцям часто властиво власноруч створювати проблеми там, де в інших людей такої думки не виникло би. А потім починають їх вирішувати всіма силами та способами. Цей знак Зодіаку завжди знайде до чого причепитися, причому його претензії можуть вилитися в агресію, завдаючи проблем не лише йому, а й оточуючим. Як складеться сьогоднішній день у Тельця, дізнайтесь з його гороскопу.

Скорпіон

Головною причиною всіх бід у представників цього знака є надмірна самовпевненість. Вони просто не сприймають чужої думки, а свою вважають єдино правильною. Така тактика здатна відштовхнути від Скорпіонів навіть найближчих людей, і все тому, що вони не вміють (або не хочуть) у спірних питаннях знаходити спільну мову. Що чекає на Скорпіона сьогодні, читайте в гороскопі на цей день.

Риби

За своєю природою Риби звикли плисти за течією, особливо не впливаючи на ситуацію, а також не прагнучи щось змінювати або приймати серйозні рішення. Але коли їм все-таки доводиться виходити зі своєї зони комфорту і стикатися з реальністю, у цього знака Зодіаку починаються справжні проблеми – адже вони не вміють поводитися у стресових ситуаціях. Гороскоп Риб на день читайте на нашому сайті.

Раніше "Телеграф" розповідав про наймудріші знаки Зодіаку серед чоловіків. Є найдостойніші, кого природа нагородила цим даром.