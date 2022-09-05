Нерозділене кохання: 3 знаки Зодіаку переживуть його на цьому тижні

Закохаються без взаємності лише три представники гороскопа

Вересень 2022 року обіцяє деяким знакам Зодіаку зустріч із людиною, з якою вони захочуть прожити все життя. Однак не у всіх людей буде таке ж відповідне почуття.

Астрологи розповіли, що без взаємності закохаються в період з 5 по 11 вересня люди, народжені під сузір’ями Овна, Рака та Козорога. Забути свої відкинуті почуття вони ще довго не зможуть.

Овни

Самотні Овни захочуть звідати запаморочливу любовну історію. Вони активніше спілкуватимуться з новими людьми, швидко знайдуть об’єкт пристрасті, але будуть сильно розчаровані тим, що у відповідь на теплі почуття отримають лише глузування. Як складеться день цього знака Зодіаку – можна дізнатися у гороскопі Овна на сьогодні.

Раки

Емоційні Раки зустрінуть цього тижня того, хто буде схожий на їхній ідеал. Це змусить битися серце людей даного знака ще сильніше, але про свої почуття Раки не наважуватимуться розповісти. Зрештою вони зрозуміють, що почуття так і залишаться без відповіді. Про те, що чекає на Рака сьогодні – дізнайтесь у його гороскопі на день.

Козороги

Цього тижня Козороги замисляться над створенням сім’ї. Вони швидко виберуть того, з ким захочуть втілити своє бажання у реальність. Однак люди цього знаку не врахують того, що це потрібно буде лише їм самим, але не об’єкту пристрасті, якому Козороги намагатимуться нав’язати нові зобов’язання. Гороскоп Козорога на день – на нашому сайті.

Раніше астрологи розповіли, з якими знаками Зодіаку найважче будувати стосунки — їх важко кохати.