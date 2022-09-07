Час радикальних рішень: астролог попередила чотири знаки Зодіаку про серйозні зміни у житті

Тільцям, Скорпіонам, Левам та Водоліям варто готуватися до важливих подій

У листопаді астрологи очікують на ретроградність Марса, яка може вплинути на події в Україні, а поки що почалася так звана битва титанів – планет Сатурн та Уран. У вересні 2022 року таке положення небесних тіл позначиться на житті конкретних знаків Зодіаку.

Про це пише практикуючий астролог Тетяна Чайковська на своїй Фейсбук-сторінці. За її словами, серйозні зміни в житті очікують одразу на чотирьох представників зодіакального кола.

Як розповіла астролог, між володарем кілець Сатурном і революціонером Ураном, старим і новим, консерватизмом і новаторством настав час фінального поєдинку, який розпочався ще в 2021 році. Тоді як фінальний акорд припадає на вересень цього року із закінченням у середині листопада.

"Уран щосили намагається наближати нове, але Владика Карми дуже любить дивитися в минуле і просто так свої позиції не віддасть, тому чіплятиметься руками, ногами і зубами, які вже пошматовані часом і, таки скажемо, не ті. Періоди боксування цих планет завжди супроводжуються струсами, катаклізмами, революціями, війнами та землетрусами", — йдеться в астропрогнозі.

Чайковська зазначила, що Сатурн – обмежувач, а Уран – свобода, тому можливі спроби обмежити права й свободи громадян у цей час. За її словами, у такі періоди складно всім, але на цьому етапі особливо напружено буде чотирьом знакам, серед них Телець, Скорпіон, Лев і Водолій. Астролог пише, що для цих знаків настав час серйозних змін і радикальних рішень.

Раніше "Телеграф" повідомляв, у кого із знаків Зодіаку цього місяця можуть несподівано зрости доходи.