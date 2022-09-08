Названі знаки Зодіаку, які ніяк не можуть зустріти своє кохання

Є люди, для яких побудувати щасливі особисті стосунки є серйозною проблемою.

Ви вже знаєте про найвітряніші і мінливі знаки Зодіаку, які здатні зраджувати своїх коханих, навіть не моргнувши оком. І багатьом це сходить із рук.

А от у інших людей не виходить навіть зустріти свою половинку, щоби закохатися. І навіть якщо вони раптом знаходять кохання, згодом їм все одно не вдається створити міцні, надійні та довгострокові стосунки.

Телець

У людей цього знака Зодіаку надто велика недовірливість, у тому числі до свого партнера. Причина тому – пережиті зрада, брехня та невдача у перших стосунках. Якщо Тельці колись із таким зіткнулися, вони вже не зможуть повністю розкритися перед партнером, а вишукують у кожному негативні риси, які колись завдали їм болю. Як складеться сьогоднішній день у Тельця, дізнайтеся з його гороскопу.

Лев

Цьому знаку Зодіаку властиво ідеалізувати стосунки зі своїм обранцем. А тому іще сильніше їхнє розчарування в тому факті, що бездоганних людей просто не існує. Для Лева краще самотність, ніж стосунки з ким потрапило. Цим пояснюється пізній шлюб чи відмова від сімейного життя. Детальний гороскоп Лева читайте на нашому сайті.

Водолій

Представники знаку Водолій надто влюбливі, але здатні швидко перемикатися з одного об’єкта на інший. При цьому їх зовсім не хвилюють почуття інших людей, а тому Водолії можуть легко розірвати стійкі стосунки заради чергового партнера. Вони перебувають у постійному пошуку другої половинки, особливо не страждаючи. Що чекає на Водолія сьогодні, читайте в гороскопі на цей день.

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