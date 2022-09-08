Названо три знаки Зодіаку, які незабаром отримають несподіваний прибуток

До грошових щасливчиків потрапили Рак, Лев і Водолій

У вересні зірки віщують деяким знакам Зодіаку сімейну ідилію або початок нових стосунків. Іншим же представникам зодіакального кола варто робити акцент на діловій сфері життя, адже там очікуються успішні угоди та зростання доходів.

Фінансовий гороскоп на вересень-2022 говорить про те, що найбагатшими цього місяця стануть такі знаки Зодіаку, як Рак, Лев і Водолій. Такий прогноз озвучила астролог Аріна Артурівна "РБК-Україні".

Рак

Перший місяць осені принесе успіх у матеріальному плані. Не бійтеся робити великі покупки, починаючи від меблів і побутової техніки та закінчуючи придбанням нового житла. Якщо виникнуть невеликі фінансові труднощі, то на допомогу прийдуть близькі та родичі. Гороскоп на сьогодні для Раків читайте на сайті.

Лев

Ваша кмітливість допоможе успішно вирішити усі фінансові питання у вересні. Ті, хто працюють у сфері фінансів, вкладів, розваг чи шоу-бізнесу можуть розраховувати на новий рівень доходу. Астролог навіть радить спробувати свої сили у лотереї, бо шанс зірвати куш дуже високий. Про те, що чекає на Львів сьогодні, дізнайтесь у їхньому щоденному гороскопі.

Водолій

Настав дуже вдалий місяць для вас у сфері грошей. Ви зможете віртуозно маневрувати інвестиціями, кредитами, депозитами та отримаєте значну суму від торгівлі, експортних чи імпортних операцій. Зірки гарантують цього місяця стабільний дохід завдяки кільком джерелам. Яким буде цей день для Водоліїв – розповість гороскоп знаку на сьогодні.

Раніше "Телеграф" писав, яким знакам Зодіаку на початку осені доведеться працювати найбільше. Зірки обіцяють дуже завантажений період.