Ретроградний Меркурій: коли настає і що не можна робити у цей період

Астрологи не рекомендують у період ретроградного Меркурія розпочинати нові проекти

З 10 вересня починається період ретроградності планети Меркурій, який, на думку деяких астрологів, може позначитися і на подіях в Україні. Ретроградність означає уповільнення та паузу. Така фаза Меркурія може вплинути на кожен із знаків Зодіаку.

Триватиме ретроградність Меркурія до початку наступного місяця. Що символізує планета Меркурій, які події віщує її ретроградний рух, чого краще не робити в цей період – у матеріалі "Телеграфу".

Дата й особливість ретроградного Меркурія

З 10 вересня до 2 жовтня у ретроградному русі проходитиме Меркурій – планета, що символізує спілкування, навчання, посередницьку діяльність та ділову активність. Як повідомила астропсихолог Олена Осипенко на своєму Ютуб-каналі, всі вищезгадані справи на період ретроградності цієї повітряної планети почнуть втрачати швидкість і пригальмують у своїй активності.

За її словами, Меркурій, який символізує всі засоби зв’язку та комунікації, робить такі ретроградні петлі 3-4 рази на рік. У цей момент всі соціальні процеси в цей час гальмуються і навіть багато які з них починають рухатися в протилежний бік. Астролог додала, що під час ретроградного Меркурія варто:

прислухатися до себе,

переглянути свої досягнення,

оцінити те, що не цінували раніше,

"підремонтувати" своє життя,

заглянути глибше у свою душу.

Що не можна робити під час ретроградного Меркурія

Як пояснила астролог Тетяна Панченко на Фейсбук-сторінці, у період ретроградності Меркурія варто бути обережними двом знакам Зодіакам: Дівам і Близнюкам необхідно бути уважнішими до свого здоров’я, не варто себе зайво завантажувати і поспішати.

Які події віщує час, коли Меркурій перебуває у ретроградній фазі:

люди будуть неуважними, забудькуватими і розсіяними,

порядок дня постійно змінюватиметься,

техніка та електроніка може виходити з ладу,

домовленості будуть розриватися,

транспорт затримуватиметься і розклад руху змінюватиметься,

у документах можливі помилки та неточності,

губитимуться аркуші, папери, дрібні предмети,

складніше стане знаходити взаєморозуміння з людьми,

куплені речі можуть виявитися бракованими чи непотрібними,

справи, розпочаті в ці дні, не будуть стабільними та результативними

Що краще не робити під час ретроградного Меркурія:

не варто купувати дорогі речі (особливо техніку, машини, квартири), але якщо дуже потрібно, зберігайте чеки, висока ймовірність повернення та обміну,

оформляти важливі документи, позиватися, укладати договори,

розпочинати нові проекти, нові справи,

переїжджати,

укладати шлюби,

робити планові операції,

проходити співбесіду й змінювати роботу,

реєструвати бізнес,

укладати довгострокові угоди

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