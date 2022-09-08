Найгірші господині: хто ці жінки за знаком Зодіаку

Готувати, прати, прибирати вони можуть, але не хочуть.

Зірки по-різному впливають на представниць прекрасної статі. З одних, наприклад, виходять чудові свекрухи – добрі, терплячі, господарські, такі, що розуміють та люблять своїх невісток, як рідних дочок.

Але є знаки Зодіаку, під якими народжуються жінки, не пристосовані до рутини та принад домашнього господарства. Ні, ми не стверджуємо, що вони нічого не вміють робити. Просто домашні обов’язки зовсім не надихають цих жінок, а навпаки – забирають усі сили та псують настрій. "Телеграф" розповість вам, із кого виходять погані господині.

Телець

Шо-що, а домашній клопіт зовсім не спокушає представниць цього знаку Зодіаку. Жінкам-Тільцям набагато простіше заробити необхідну суму на те, щоб сплатити собі хатню робітницю, ніж самим стояти біля плити або тримати в руках пилосос. Тим більше що вони не люблять готувати. Як проходить сьогоднішній день у Тельця, дізнайтеся з його гороскопу.

Лев

Жінки, народжені під знаком Лева, більшою мірою зосереджені на своєму іміджі, зовнішньому вигляді, престижній роботі, лідерських якостях, а не на побутових питаннях. При цьому в їхньому будинку часто буває суцільний хаос, на який вони навіть не звертають уваги. Парадокс: Леви вміють непогано готувати, але нізащо не проміняють світську вечірку на кухню. Гороскоп Лева на день читайте на нашому сайті.

Стрілець

Жінки-Стрільці взагалі не прив’язані до будинку. А тому представниць цього знаку Зодіаку мало турбує, наскільки там доглянуто та затишно, де, що і в якому порядку валяється, чим наповнений холодильник і чи працює пральна машинка. Для них набагато важливіший внутрішній світ, аніж зовнішня обстановка. Що випало на долю Стрільця сьогодні, читайте у гороскопі на цей день.

Раніше "Телеграф" розповідав про наймудріші знаки Зодіаку серед чоловіків. Є найдостойніші, кого природа нагородила цим даром.