Представниці цих двох знаків Зодіаку посваряться найближчим часом

Не пощастить у період з 12 по 18 вересня Овнам та Дівам

Може від того, що у знаків Зодіаку круто зміниться життя, чи трапиться неприємний інцидент, але непростим часом ознаменується період із 12 по 18 вересня у житті двох представниць гороскопа.

Ризикують з усіма посваритися жінки, які народилися під сузір’ями Овна та Діви. Про це пише unian.

Овни

Представниці прекрасної статі із цим знаком Зодіаку зіштовхнуться із дратівливим непорозумінням близьких людей. На жаль, у цей період зірки та планети лише сприяють збільшенню напруження. Овни не зможуть не вплутатися в конфлікт, а захищатимуть свої кордони. Сварок не уникнути. Про те, що чекає Овна сьогодні – дізнайтесь у його гороскопі на день.

Діви

У Дів теж непростий період. Вони будуть пригнічені, а у цьому стані дуже складно тримати свої емоції під контролем. У період з 12 по 18 вересня у житті представниць цього знака виникне ризик серйозного сімейного конфлікту, внаслідок чого можливе занурення у депресію. Як складеться день цього знака Зодіаку – можна дізнатися у гороскопі Діви на сьогодні.

Раніше астрологи розповіли, на які знаки Зодіаку чекають нові кар’єрні можливості.