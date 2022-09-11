Його кончина не за горами: астролог спрогнозувала, коли путіну прийде кінець

За словами астролога, найближчими роками очікуються зміни та втрати світових лідерів

Відомий астролог Аріна Артурівна озвучила прогноз щодо майбутнього володимира путіна, який розв’язав повномасштабну війну проти України. За її словами, стан російського диктатора залишає бажати кращого, який, за словами експертів, лише поглиблюється.

Свій прогноз про долю путіна астролог Аріна Артурівна озвучила в ексклюзивному коментарі "Телеграфу". Вона також назвала дату, коли в росії обвалиться економіка і посиляться репресії.

За словами астролога, зараз путін перебуває не в найсприятливішому стані.

"У президента російської федерації великі проблеми зі здоров’ям. І як раніше я говорила, його кончина має відбутися в 2025 році. Тим більше, зараз максимальна дія аспекту квадратури Сатурна і Урана, це боротьба старого і нового", — заявила Аріна Артурівна.

Вона додала, що слідом за королевою Єлизаветою II, яка померла 8 вересня 2022 року, очікуються втрати й інших світових лідерів.

"Те, що померла королева нещодавно, було очікувано та прогнозовано у 2022 році. Далі піде путін та інші ключові лідери цього світу. Необов’язково це смерть. Це зміна лідерів і режимів. І відбудеться це дуже скоро, до березня 2023 року", — розповіла астролог.

Тобто, за її словами, на нас чекає кардинальна зміна епох і очищення від сміття та всього непотрібного.

Аріна Артурівна у своєму прогнозі зазначила, що на країну-агресора чекають вельми не райдужні перспективи, ситуація погіршиться вже наступного року.

"росія буде в стані глибокої кризи. Жорсткий крах економіки буде вже відчутним у 2023 році. А цієї осені почнуться масові репресії, залякування та зачистки. Зміна або передача влади іншій особі. Масово активізується опозиція і вже не будуть соромитися путіна називати вбивцею і зрадником", — підсумувала Аріна Артурівна.

Як повідомлялося раніше, астролог Анастасія Макарова назвала найнапруженіший період у російсько-українській війні. За її словами, можливі кардинальні рішення для України.