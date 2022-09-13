Ретроградний Меркурій несе небезпеку: названі знаки Зодіаку, яким потрібно бути уважнішими в цей час

Астролог закликала Дів і Водоліїв проявити максимальну обережність

Період ретроградного Меркурія, який розпочався 10 вересня та триватиме до 2 жовтня, може стати неблагополучним часом для багатьох людей. Цими днями астрологи не рекомендують розпочинати нові проекти. А таким знакам Зодіаку, як Діва і Водолій, ретроградний рух планети взагалі обіцяє небезпеку.

Про це йдеться у прогнозі популярного астролога Арини Артурівни на найближчий тиждень для "РБК Україна". Ретроградність Меркурія помітно позначиться на житті Дів і Водоліїв, про що свідчить астропрогноз.

Діва

Астролог рекомендує Дівам приділити час собі коханим, зайнятися спортом і здоров’ям. Проте попередила: звертатися до нового косметолога, стиліста чи перукаря – табу. Можна йти тільки до вже знайомого фахівця, інакше результат отримаєте непередбачуваний. У цей період несприятливий час для покупок. А нові пропозиції щодо роботи, додала астролог, можуть таїти небезпеку. Гороскоп на сьогодні для Дів читайте на сайті.

Водолій

Зірки не надто прихильні до Водоліїв до кінця цього тижня. Тому астролог радить ставитися до себе дбайливіше і уникати ситуацій, які несуть ризик. Це стосується і ділової сфери, до речі. Більше того, не виключено серйозних фінансових втрат, обману і навіть шантажу. Астролог попередила, що майно Водоліїв може опинитися у чужих руках. Арина Артурівна порадила абстрагуватися від пліток і поганих звісток. Що чекає на Водолія сьогодні, дізнайтеся в його гороскопі на день.

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