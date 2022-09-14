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Які знаки Зодіаку грають не за правилами: для таких закони не писані

Автор
Ольга Княжевич Ольга Княжевич
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Гра не за правилами
Гра не за правилами

На думку таких людей, правила створено для того, щоб їх порушувати.

Раніше "Телеграф" розповідав про правдолюбів, які зовсім не вміють і не будуть брехати. Можете бути спокійними: ви не почуєте від них явної брехні та фальші. А все тому, що їхній головний принцип – бути чесними перед людьми та перед собою.

Однак є знаки Зодіаку, які звикли жити не за правилами, чинити по-своєму, наперекір усім законам та установам. Вони не мають наміру коритися стадному почуттю, а прагнуть бунтарства і внутрішньої свободи.

Овен

Мабуть, це найяскравіший бунтар і супротивник будь-яких правил. За своєю природою Овен дуже впертий і він просто не буде виконувати ті речі, які не відповідають його бажанням або суперечать його життєвій позиції та принципам. Отже, якщо якісь правила стоять у них на шляху, люди цього знака не дотримуватимуться їх. Гороскоп Овна на день читайте на нашому сайті.

Близнюки

Це абсолютно непередбачуваний знак Зодіаку. Тож у випадку із Близнюками краще бути готовими до будь-яких сюрпризів та несподіванок. Для них важливо набиратися враженнями самим і шокувати оточуючих, вибиваючись із звичного буденного, сірого та рутинного ритму життя. Задля цього вони легко відступатимуть від правил. Що чекає на Близнюків сьогодні, читайте в гороскопі на цей день.

Водолій

Представник цього зодіакального знака – вільний мислитель у буквальному сенсі цього слова. Він відрізняється оригінальністю думки, екстравагантністю та унікальністю, а тому Водолій не дотримуватиметься загальновизнаних правил, прагнучи вибитися із загальної колії умовностей та шаблонів. Як складеться сьогоднішній день у Водолія, читайте у його гороскопі.

Раніше "Телеграф" розповідав про наймудріші знаки Зодіаку серед чоловіків. Також дізнайтеся, яких людей неможливо переспорити, тому що вам не вистачить аргументів.

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#Овен (знак зодіаку) #Близнюки (знак зодіаку) #Водолій (знак зодіаку)