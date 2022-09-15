Цієї осені "чорна смуга" настане в житті двох знаків Зодіаку

На цих представників гороскопа чекає дуже важкий шлях

Ця осінь принесе мало приємного деяким знакам Зодіаку. Від складнощів ці представники зодіакального кола сумуватимуть і плакатимуть.

Астрологи розповіли, що потрапили в "чорний список" люди, народжені під сузір’ями Близнюків та Лева. Як пише meta, ці складнощі будуть у позитивну сторону.

Близнюки

У представників повітряного знаку Зодіаку стануться складнощі на роботі. Однак, як зазначають астрологи, це буде лише на користь Близнюкам. Навіть якщо у вас додасться роботи, за неї доплачуватимуть. А у разі зміни роботи ви придбаєте нові навички та цікавий досвід. Про те, що чекає Близнюків сьогодні – дізнайтесь у їхньому гороскопі на день.

Леви

Леви матимуть проблеми на любовному фронті. Є велика ймовірність розстатися зі своїм партнером. Проте астрологи не рекомендують засмучуватися передчасно. Трохи посумував і привівши емоційний стан у норму, Леви зустрінуть свою справжню другу половинку. Як складеться день цього знака Зодіаку – можна дізнатися у гороскопі Лева на сьогодні.

Раніше астрологи розповіли, жінки яких знаків Зодіаку посваряться з іншими людьми цього тижня.