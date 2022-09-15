Рус

Цієї осені "чорна смуга" настане в житті двох знаків Зодіаку

Автор
Тетяна Кармазіна Тетяна Кармазіна
Дата публікації
Читать на русском
Автор
Яким знакам Зодіаку не пощастить восени 2022 року
Яким знакам Зодіаку не пощастить восени 2022 року

На цих представників гороскопа чекає дуже важкий шлях

Ця осінь принесе мало приємного деяким знакам Зодіаку. Від складнощів ці представники зодіакального кола сумуватимуть і плакатимуть.

Астрологи розповіли, що потрапили в "чорний список" люди, народжені під сузір’ями Близнюків та Лева. Як пише meta, ці складнощі будуть у позитивну сторону.

Близнюки

У представників повітряного знаку Зодіаку стануться складнощі на роботі. Однак, як зазначають астрологи, це буде лише на користь Близнюкам. Навіть якщо у вас додасться роботи, за неї доплачуватимуть. А у разі зміни роботи ви придбаєте нові навички та цікавий досвід. Про те, що чекає Близнюків сьогодні – дізнайтесь у їхньому гороскопі на день.

Леви

Леви матимуть проблеми на любовному фронті. Є велика ймовірність розстатися зі своїм партнером. Проте астрологи не рекомендують засмучуватися передчасно. Трохи посумував і привівши емоційний стан у норму, Леви зустрінуть свою справжню другу половинку. Як складеться день цього знака Зодіаку – можна дізнатися у гороскопі Лева на сьогодні.

Раніше астрологи розповіли, жінки яких знаків Зодіаку посваряться з іншими людьми цього тижня.

Теги:
#Близнюки (знак зодіаку) #Лев (знак зодіаку)