Які знаки Зодіаку власноруч руйнують стосунки

Нестерпний характер і погані звички грають злий жарт із їхніми почуттями.

Одні знаки Зодіаку ніяк не можуть зустріти свою любов. І навіть якщо вони раптом знаходять її, згодом їм все одно не вдається створити міцні, надійні та довгострокові стосунки.

А ось інші люди — їм під стать. Спочатку особисте життя у них складається добре. Але пізніше з різних причин, ці знаки Зодіаку самі доводять до розриву стосунки із коханою людиною.

Діва

Це надзвичайно ревнивий знак Зодіаку. Саме це негативне почуття роз’їдає Діву зсередини, не дає нормально жити і псує особисті стосунки. Такі люди легко роздмухують із мухи слона, а потім страждають над своїми ілюзіями, притягнутими за вуха. Але партнери часто не мають наміру все це терпіти. Детальний гороскоп Діви читайте на нашому сайті.

Терези

Ці люди мають прагнення все зважувати, прицінюватися, сумніватися і вибирати краще, а тому часто малюють собі проблеми там, де їх немає. Але Терезам цього явно замало, і вони замахуються на більше, намагаючись виправити та покращити своїх партнерів. Спроба наступити на особистий простір близьких людей закінчується плачевно. Як складеться сьогоднішній день у Терезів, дізнайтеся з їхнього гороскопу.

Стрілець

Надто низька самооцінка представників цього знака псує їм життя. Причому парадокс у тому, що Стрілець страждає за власним бажанням, а не з вини близьких людей. Він розуміє, що не дотягує до певного ідеалу і за це займається самоїдством, залучаючи до процесу свого партнера. Що чекає на Стрільця сьогодні, читайте в гороскопі на цей день.

Раніше "Телеграф" розповідав про наймудріші знаки Зодіаку серед чоловіків. Є найдостойніші, кого природа нагородила цим даром. Також дізнайтеся про найвітряніші та мінливі знаки Зодіаку, які здатні зраджувати своїм коханим, навіть не моргнувши оком.