"Хронічні невдахи": два знаки Зодіаку, яким удача зовсім не посміхається

У цих знаків Зодіаку завжди все падає з рук.

Якщо одних знаків Зодіаку вересень принесе лише позитивні емоції, цим представникам гороскопу успіх лише сниться. Ці два знаки Зодіаку вважаються невдалими серед усіх представників сузір’їв.

Астрологи відзначають, що людям, народженим під сузір’ями Близнюків та Козерогів, не щастить найбільше. Їх навіть називають "хронічними невдахами".

Близнюки

Близнюкам часто досить складно успішно завершити свої справи, адже все, за що вони не візьмуться, не виходить. Особливо це трапляється у кар’єрному плані. Щоб досягти чогось, їм потрібно докладати максимальних зусиль. Також Близнюки часто самотні і не можуть знайти свою другу половинку. Про те, що чекає Близнюків сьогодні – дізнайтесь у їхньому гороскопі на день.

Козеріг

Постійне невдоволення своїм життям і приносить Козерогам невдачі у житті. Представники цього знаку Зодіаку часто тримаються за своє минуле, щоби не втратити щось важливе. Часто з цієї причини, цей знак Зодіаку майже завжди самотній. Що підготували зірки для Козерога, розповість гороскоп на сьогодні.

Раніше "Телеграф" розповідав, яким знакам Зодіаку зірки готують у вересні кар’єрне підвищення.