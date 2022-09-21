"Кравчук, Горбачов і навіть британська королева, хто наступний?": астролог передбачила смерть ще одного "старого лідера"

Зірковий експерт зазначає дві дати, коли може померти диктатор із рф.

Так, бажати комусь смерті — це гріх, проте у випадку з президентом рф, кривавим диктатором володимиром путіним — це заповітне бажання всіх українців, і, напевне, певної частки й росіян. Коли ж цей "політик" відійде у інший світ поцікавилася у зірок і астролог Валентина Віттрок.

Своє неоднозначне, пророцтво "з натяком" вона опублікувала на своїй сторінці у Facebook. Варто зазначити, що конкретного імені "старого лідера" астролог не називала, але ми то знаємо и розуміємо про кого йдеться.

"Сатурн — вертикаль старої влади перебуває в епіцентрі, протягом війни йдуть у небуття старі лідери: Кравчук, Горбачов і навіть британська королева, хто наступний? Останній точний квадрат Сатурна та Урана в січні... якщо не зараз, то в січні точно..." — пише Віттрок.

Як повідомлялося раніше, екстрасенс Людмила Хомутовська заперечує можливість заморожування військових подій на території України. За її прогнозом, до складу України повернеться і Донбас, і Херсон, і Кримський півострів.

Раніше "Телеграф" розповідав, що переможець "Битви екстрасенсів" Хаял Алекперов озвучив імовірну дату, коли може закінчитися війна та настане мир в Україні.