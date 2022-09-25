Возз’єднання з колишніми або весілля: названі знаки Зодіаку, життя яких змінить молодик у вересні

Овни, Близнюки та Стрільці можуть очікувати на любовні пригоди

Молодий місяць 26 вересня деяким знакам Зодіаку віщує прибуток і фінансові успіхи. А в інших представників зодіакального кола в цей період буде насиченим особисте життя. Хтось може повернутися до колишнього партнера, а чиїсь стосунки перейдуть на новий рівень.

Як пише New York Post, молодик у знаку Терези дасть нам можливість покращити відносини або почати нові. Любовні пригоди в цей час чекають на такі знаки Зодіаку – Овнів, Близнюків і Стрільців.

Овен

Нині стосунки – ваш пріоритет. Ви можете вирішити зробити наступний крок до переїзду, заручин або одруження. Самотні Овни в цей час можуть зустріти людину, з якою з’явиться шанс побудувати міцні стосунки. Більше того, зірки вподобають тим, хто має намір возз’єднатися з колишніми коханими. Гороскоп для Овна на сьогодні читайте на сайті.

Близнюки

Пристрасть, задоволення та веселощі – ось це вам принесете молодик. Це найважливіша місячна пора року для одиноких, щоб знайти шанувальників. Через ретроградність Меркурія ви навіть можете повернутися до колишнього чи колишньої. Пари можуть використовувати цей вогонь, щоб привнести до свого життя більше гостроти. Якщо ви творча людина, приготуйтеся до нового натхнення. Якщо ви хочете мати дитину або ви вже є батьком, ця сфера життя може принести вам додаткову радість зараз. Що підготували зірки Близнюкам – дізнайтесь у їхньому гороскопі на сьогодні.

Стрілець

Молодий місяць принесе вам ще більше соціального впливу та популярності. Це ідеальний час, щоб зустрітися з друзями і навіть знайти нових. Попросіть про послугу знайомих з вашої мережі — можливо, вони зможуть вам допомогти. Якщо ви самотні та готові поспілкуватись, спробуйте свої сили в онлайн-знайомствах або навіть напишіть людині, з якою розлучилися. Яким буде цей день для Стрільця, розповість гороскоп на сьогодні.

Нагадаємо, молодик настає 26 вересня 2022 року. Астрологи пояснили, що не можна робити в цей період, а для яких справ це найбільш вдалий час.