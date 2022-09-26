Кар’єра піде вгору: названі знаки Зодіаку, які розбагатіють у жовтні

У середині осені професійні успіхи та прибуток очікують на Дів і Водоліїв

Другий місяць осені зробить особисте життя деяких знаків Зодіаку насиченим, можливі одруження та доленосні зустрічі. А ось іншим представникам зодіакального кола зірки обіцяють приємні події в іншій сфері – фінансовій. Їхня кар’єра просуватиметься, а разом із цим зростуть доходи.

Успішний фінансовий гороскоп на жовтень-2022 астрологи озвучили для таких знаків Зодіаку – Дів і Водоліїв. Як пише My imperfect life, другий осінній місяць обіцяє серйозні зміни, адже в цей час буде закінчено ретроградність одразу трьох планет – Меркурія, Плутона та Сатурна.

Діва

Рух Меркурія поверне прихильність для Дів, особливо у сфері грошей. З 10 жовтня ваші фінанси зростуть, з’явиться більше можливостей для заробітку. Більше того, у відносинах також усе буде добре. У жовтні на вас чекає успіх, можете повністю зосередитися на новій угоді або відносинах до кінця року. Гороскоп для Дів на сьогодні можна прочитати на сайті.

Водолій

Початок місяця — ідеальний час для подорожей чи вивчення цікавих предметів. З 22 жовтня закінчується ретроградна фаза Сатурна і з цього моменту повернуться деякі обов’язки. Новий період – чудовий момент, щоби збудувати щось, що витримає випробування часом. У вашій кар’єрі після затемнення 25 жовтня очікуються важливі починання, які можуть катапультувати вас до успіху протягом наступних шести місяців. Якщо двері відчиняються, йдіть прямо через них! Що чекає на Водолія сьогодні – розповість щоденний гороскоп.

Раніше "Телеграф" писав, життя яких знаків Зодіаку неймовірно зміниться у 2023 році. Готуйтеся до кардинальних подій.