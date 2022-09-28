Цим трьом знакам Зодіаку 2023 рік принесе випробування: прогноз астролога

Які труднощі чекають на людей у сфері роботи, любові та здоров’я у 2023 році.

Раніше "Телеграф" публікував прогноз на наступний рік для багатьох знаків Зодіаку, які матимуть серйозні зміни, і розповідав, у кого які новини очікуються в 2023 році.

Також за прогнозами астрологів, наступного року представників трьох знаків Зодіаку підстерігають серйозні випробування та труднощі, що стосуватимуться роботи, здоров’я та особистого життя.

Близнюки

Людей, народжених під цим сузір’ям, 2023 рік випробовуватиме на міцність. Це не означає, що настає поганий період, однак для досягнення гарних результатів, гідного прибутку та поставлених цілей Близнюкам доведеться докласти чимало зусиль. Як складеться сьогоднішній день у Близнюків, дізнайтеся з їхнього гороскопу.

Лев

Левам важливо звернути увагу на своє здоров’я – саме з цього боку на вас чекають труднощі. Тривожні симптоми, неприємний діагноз, аналізи та обстеження вже самі по собі здатні змусити хвилюватися, підірвати здоров’я та відібрати життєві сили. Але ви гідно вистоєте. Що чекає на Лева сьогодні, читайте в гороскопі на цей день.

Водолій

Представників знаку Водолія вже на початку наступного року чекають проблеми та неприємності в особистому житті. Можлива навіть перевірка на міцність стосунків у вигляді розлуки через велику відстань. Від вас залежить, як ви пройдете це випробування і чи зможете зберегти свої почуття. Гороскоп Водолія на день читайте на нашому сайті.

Раніше "Телеграф" розповідав, які знаки Зодіаку грають не за правилами та для кого закони не писані. Також дізнайтеся, які знаки Зодіаку магнітом притягують до себе проблеми.