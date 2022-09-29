Названі головні щасливчики жовтня-2022: у тому числі чотири знаки Зодіаку

Овну, Терезам, Скорпіону та Рибам пощастить у жовтні найбільше

Другий місяць осені принесе деяким знакам Зодіаку кар’єрні успіхи та новий рівень доходу. Інших представників зодіакального кола взагалі можна назвати головними щасливчиками жовтня. Зірки обіцяють їм везіння буквально у всіх справах.

За словами астрологів, найвдалішим місяцем жовтень-2022 стане одразу для чотирьох знаків Зодіаку – Овна, Терезів, Скорпіона та Риб. Багато давніх проблем у їхньому житті вирішаться легко і без клопоту, особисті стосунки можуть перерости у щось більше, а в кар’єрних справах намітяться перспективи.

Овен

Жовтень – затишшя перед бурею. Тож насолоджуйтесь життям! Це чудовий час для нової близькості та встановлення пріоритетів у відносинах. Жовтнева повня сприяє щастю в особистому житті. Гороскоп для Овна на сьогодні читайте на сайті.

Терези

Другий місяць осені принесе гармонію. Ви почуватиметеся врівноваженими, вдасться знайти баланс. У жовтні ви зможете бачити прекрасне навіть у звичайнісіньких речах. Що підготували зірки Терезам сьогодні, розповість щоденний гороскоп.

Скорпіон

Сонячне затемнення у жовтні принесе несподівані, але дуже необхідні повороти у житті цих знаків. А ситуації, які були вам незрозумілі цього року, нарешті проясняться. Яким буде цей день для Скорпіона, повідомляє їхній гороскоп на сьогодні.

Риби

Впустіть у своє життя новий досвід, він принесе непогані перспективи. Зірки закликають відкрити нові знання, щоб отримати від життя більше і краще. Чого чекати сьогодні Рибам, дізнайтесь у гороскопі на нашому сайті.

Раніше "Телеграф" повідомляв, які знаки Зодіаку зіштовхнуться із випробуваннями наступного року.