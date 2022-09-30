Романтична відпустка чи примирення з колишніми: названі знаки Зодіаку, які купатимуться у коханні в жовтні

Овни, Раки та Скорпіони насолоджуватимуться щасливими стосунками

У жовтні зірки обіцяють деяким знакам Зодіаку успіх та удачу, цих людей астрологи називають головними щасливчиками місяця. Іншим представникам зодіакального кола астропрогнози віщують щастя і романтику. Можуть відбутися доленосні зустрічі або дійти до весілля.

У любовному гороскопі на жовтень-2022 говориться, що у коханні пощастить таким знакам Зодіаку – Овнам, Ракам та Скорпіонам. Їхнє життя буде сповнене ніжністю, увагою, а відносини можуть вийти на новий рівень.

Овен

Зірки цього місяця прихильні до любові та романтики. Якщо ви самотні, то у жовтні ви отримаєте несподівану пропозицію. Друг може запропонувати вам почати стосунки. Якщо вам хтось подобається, цей місяць — чудовий час, щоб спитати. Ви чудово проведете час зі своїм чоловіком або дружиною та майже напевно отримаєте від своєї половинки подарунки. Гороскоп для Овна на сьогодні читайте на сайті.

Рак

У вас може бути безліч причин, щоб насолоджуватися відносинами зі своєю другою половинкою. Є шанси відродити ваше любовне життя. Ті, хто народився під цим знаком і перебуває у відносинах, повинні скористатися цим часом, щоб дізнатися один одного і провести якнайбільше часу разом. Гороскоп кохання та стосунків обіцяє романтичні канікули, які можна використовувати як перерву від напруженого повсякденного життя. Що підготували зірки Раку сьогодні, дізнайтесь у його гороскопі на день.

Скорпіон

Одинаки можуть закохатися і в результаті побудувати віддані стосунки. Якщо ви все ще любите свого колишнього, недавній розрив може призвести до примирення. Цього місяця ваш зв’язок може пожвавитися. Скорпіони будуть проводити багато часу зі своїм партнером та не дозволять роботі заважати особистим стосункам. Серйозний любовний зв’язок може призвести до шлюбу. Чого чекати сьогодні Скорпіону, розповість щоденний гороскоп.

Раніше "Телеграф" повідомляв, у яких знаків Зодіаку налагодиться життя у жовтні-2022.