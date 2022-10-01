Перші дні жовтня порадують трьох знаків Зодіаку: вони будуть удачливими та щасливими

Нові обставини змусять радіти та сміятися Водоліїв, Левів та Терезів

Початок нового місяця — це ще один шанс змінити своє життя і почати все з чистого аркуша. Для більшості знаків Зодіаку цей осінній період обіцяє лише радість та щастя.

Астрологи розповіли, що люди, народжені під сузір’ями Водолія, Лева та Терезів, на початку жовтня будуть дуже удачливими та щасливими. Це чудовий час, щоб змінити своє життя на краще.

Водолії

У Водоліїв початок другого осіннього місяця стане початком "білої смуги". У цей період не варто очікувати ніяких неприємних несподіванок. Також потішать дрібні радощі, невеликі сюрпризи. Що підготували зірки Водолію сьогодні, розповість щоденний гороскоп.

Леви

На початку жовтня представники цього знаку Зодіаку знайдуть собі захоплення, яке окрилить їх. Пощастить ще й з тим, що Леви, займаючись новим хобі, познайомляться з дуже приємною людиною. Яким буде цей день для Лева, повідомляє його гороскоп на сьогодні.

Терези

Терези на початку цього місяця багато сміятимуться, адже причин для гарного настрою буде багато. Змусить усміхнутися людей цього знака хтось із близького оточення. Терези отримають увагу від того, кого дуже люблять, будуть щасливі, що їх цінують і не забувають. Гороскоп для Терезів на сьогодні читайте на сайті.

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