Розіб’ють серце: які три знаки Зодіаку можуть легко заподіяти біль коханим

Ці індивідууми схильні до зрад

Таких знаків Зодіаку не можна назвати по-справжньому відданими. Так, вони можуть мати постійного партнера, але не проти флірту на стороні.

Дехто скаже, що такі люди — справжні серцеїди, проте їхнім другим половинкам це не несе нічого доброго. Вони легко розбивають серця коханим, пише cluber.

Терези

Навіть найсоромливіші Терези прагнуть хоч якось справляти враження на навколишніх. Вони схильні до флірту та є пристрасними представниками гороскопа. Терези нерідко незадоволені своїм поточним партнером, адже звикли витати в хмарах і мріяти про щось більше. Вони легко купуються на лестощі, а це завжди призводить до сумних наслідків. Що обіцяють зірки цьому знаку — дізнайтеся в гороскопі Терезів на сьогодні.

Овни

Пристрасні Овни вважаються ідеальними коханцями, але не придатні для серйозних стосунків. Їм нелегко остепенитись навіть маючи кохану людину. Люди цього знака можуть легко зрадити своїх партнерів, завдаючи, таким чином, біль близьким людям. Як складеться день цього знака Зодіаку – можна дізнатися у гороскопі Овна на сьогодні.

Стрільці

Стрільці завжди перебувають у пошуках любовних пригод. Представники цього знака Зодіаку відомі своїми амурними пригодами, а зради не вважають аморальною справою — для Стрільців це звичайнісіньке задоволення своїх сексуальних потреб. Гороскоп Стрільця на сьогодні читайте на нашому сайті.

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