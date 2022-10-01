На представниць двох знаків Зодіаку чекає "біла смуга" вже зовсім скоро

Астрологи розповіли, що чекає на жінок цих знаків Зодіаку в найближчий тиждень

Початок жовтня для деяких представників гороскопа ознаменується приходом у житті "білої смуги".

Так, представницям двох знаків Зодіаку — Тельцям та Близнюкам, у період з 3 по 9 жовтня зірки та планети обіцяють успіхи у справах та коханні. Про це пише unian.

Тельці

Жінкам цього знаку Зодіаку пощастить у роботі та у справах. Тельцям вдаватиметься успішно долати всілякі перешкоди у своїй сфері діяльності. Самотні представниці знаку закрутять роман із цікавою людиною. Як складеться день цього знака Зодіаку – можна дізнатися у гороскопі Тельця на сьогодні.

Близнюки

У жінок-Близнюків не менш вдалий тиждень. Їм вдасться легко виправити старі помилки та побудувати плани на майбутнє. Щоб усе пішло як по маслу, астрологи радять цьому знаку Зодіаку виявити більше уважності та не втрачати нових можливостей. Що обіцяють зірки цьому знаку – дізнайтесь у гороскопі Близнюків на сьогодні.

Раніше астрологи розповіли, для яких знаків Зодіаку скоро настане зірковий час.