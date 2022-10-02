Дбають про інших більше, ніж про себе: названі чотири найбільш самовіддані знаки Зодіаку

Риби, Діва, Терези та Рак – благородні люди, які можуть пожертвувати своїми інтересами заради загального блага

Деякі знаки Зодіаку найчастіше розбивають серця своїх половинок, вони можуть легко завдавати біль коханим. Інші ж представники зодіакального кола можуть забути про себе, коли допомагають іншим. Їх благородні вчинки заслуговують на повагу.

За словами астрологів, у числі найвідданіших знаків Зодіаку такі — Риби, Діва, Терези та Рак. Бо саме у цієї чвертки у гороскопі простежується та чи інша мотивація допомагати людям, які їх оточують.

Рак

Цим людям подобається бути вихователями та опікунами у широкому значенні слова, це такі собі "матусі". Раки завжди відкривають свій будинок усім, хто потребує безпечного місця, і кинуть усе, щоб допомогти близькій людині у біді. Вони схильні брати відповідальність за чужі проблеми. Хоча в турботі немає нічого поганого, цим знакам важливо переконатися, що вони справді роблять щось корисне для близьких. Якщо сприяння зашкалює – дайте своєму оточенню розібратися із труднощами самостійно. Гороскоп для Раку на сьогодні читайте на сайті.

Терези

Ці знаки схильні дбати про оточення, а вже згодом думати про себе. Терези цінують гармонію у відносинах, тому часто жертвують своїми потребами, щоб зробити іншу людину щасливою. Вони дуже добрі, люблячі та ніжні, що також означає, що ними можна скористатися. Для Терезів важливо навчитися постояти за себе, навіть якщо це означає на деякий час вивести ситуацію з рівноваги. Що чекає на Терезів сьогодні, дізнайтесь в індивідуальному гороскопі.

Діва

За своєю природою Діви безкорисливі. Ними рухає потреба допомагати іншим. Вони не проти допомогти з домашніми справами і завжди готові дати пораду з будь-якого приводу. Хоча Діви можуть бути трохи перфекціоністами, зрештою вони намагаються зробити все можливе, щоб допомогти нужденним. Ці знаки щиро одержують задоволення від того, що служать. Але для Діви важливо навчитися, коли запропонувати допомогу, а коли зробити крок назад. Вони мають схильність потрапляти у неприємності, коли пропозиції, зроблені з любові, сприймаються як критика. Про те, яким буде цей день для Діви, йдеться у гороскопі на сьогодні.

Риби

Чутливі та чуйні Риби — один із найбільш самовідданих знаків Зодіаку, бо вони мотивовані відчувати і розуміти оточення. Вони бачать найкраще у кожному. Навіть якщо їхній партнер або друг демонструє погану поведінку, Риби будуть дивитися далі та намагатимуться з’ясувати, що змусило їх поводитися таким чином, і як вони можуть зцілитися. Іноді Риби можуть почуватися мучениками. Цим знакам дуже важливо зрозуміти, що вони не можуть урятувати всіх, інакше будуть надто втягнуті в чужі проблеми. Встановлення кордонів і дотримання їх допоможе побудувати здоровіші стосунки. Що підготували зірки Рибам сьогодні, розповість щоденний гороскоп.

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