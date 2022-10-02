У ці дні варто бути максимально обережними: астрологи назвали найнебезпечніші дати у жовтні 2022 року
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Ця небезпека стосується всіх знаків Зодіаку.
Крім сильних магнітних бур у жовтні 2022 року, астрологи попереджають і про небезпечні "зоряні" дні, коли планети та зірки несуть негативну енергетику. Усього таких днів у другому місяці осені — шість, і всі вони припадають на кінець місяця, тож у нас буде час, щоб підготуватися.
Зіркові експерти зазначають, що в ці дні варто бути максимально обережними і дотримуватись певних правил, щоб не натрапити на неприємності. Що це за дні читайте далі.
Найнебезпечніші дні жовтня 2022 року
- 22 жовтня — висока ймовірність скандалів та сварок, тож бажано відмовитися від необдуманих вчинків. В ідеалі провести цей день наодинці.
- 23 жовтня — день, коли легко втратити свої сили і втратити удачу. Велика можливість потрапити в проблеми або отримати травму.
- 25 жовтня — цього дня "в небезпеці" особисте життя та сімейні стосунки. Варто бути обережнішим, щоб не довести стосунки до розставання.
- 28 жовтня — день повний втоми. Краще не розпочинати нових справ, адже вони навряд чи будуть закінчені.
- 29 жовтня — цього дня краще відмовитися від подорожей та спонтанних поїздок на будь-яких видах транспорту.
- 30 жовтня — нікуди не поспішайте цього дня, і бажано не вкладайте будь-куди гроші.
Раніше "Телеграф" писав, для кого із знаків Зодіаку перші дні жовтня будуть удачливими та щасливими.