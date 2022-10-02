У ці дні варто бути максимально обережними: астрологи назвали найнебезпечніші дати у жовтні 2022 року

Ця небезпека стосується всіх знаків Зодіаку.

Крім сильних магнітних бур у жовтні 2022 року, астрологи попереджають і про небезпечні "зоряні" дні, коли планети та зірки несуть негативну енергетику. Усього таких днів у другому місяці осені — шість, і всі вони припадають на кінець місяця, тож у нас буде час, щоб підготуватися.

Зіркові експерти зазначають, що в ці дні варто бути максимально обережними і дотримуватись певних правил, щоб не натрапити на неприємності. Що це за дні читайте далі.

Найнебезпечніші дні жовтня 2022 року

22 жовтня — висока ймовірність скандалів та сварок, тож бажано відмовитися від необдуманих вчинків. В ідеалі провести цей день наодинці.

— висока ймовірність скандалів та сварок, тож бажано відмовитися від необдуманих вчинків. В ідеалі провести цей день наодинці. 23 жовтня — день, коли легко втратити свої сили і втратити удачу. Велика можливість потрапити в проблеми або отримати травму.

25 жовтня — цього дня "в небезпеці" особисте життя та сімейні стосунки. Варто бути обережнішим, щоб не довести стосунки до розставання.

— цього дня "в небезпеці" особисте життя та сімейні стосунки. Варто бути обережнішим, щоб не довести стосунки до розставання. 28 жовтня — день повний втоми. Краще не розпочинати нових справ, адже вони навряд чи будуть закінчені.

— день повний втоми. Краще не розпочинати нових справ, адже вони навряд чи будуть закінчені. 29 жовтня — цього дня краще відмовитися від подорожей та спонтанних поїздок на будь-яких видах транспорту.

— цього дня краще відмовитися від подорожей та спонтанних поїздок на будь-яких видах транспорту. 30 жовтня — нікуди не поспішайте цього дня, і бажано не вкладайте будь-куди гроші.

Раніше "Телеграф" писав, для кого із знаків Зодіаку перші дні жовтня будуть удачливими та щасливими.