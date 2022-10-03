Залучають щастя та удачу: які кольори варто носити кожному знаку Зодіаку

Крім тотемних тварин і каміння, знаки Зодіаку мають свої власні "щасливі" кольори.

Кожен знак Зодіаку має певний колір, який відповідають саме його гороскопу. І цей відтінок виконує роль якогось талісмана, який може залучити до життя кожної людини щастя, успіх та удачу. Головне, не нехтувати цим кольором у своєму гардеробі, і носити із собою чи на собі щось відповідного вашому знаку Зодіаку відтінку.

Астрологи відзначають, що у кожного представника зодіакального кола немає одного конкретного кольору, ви можете спокійно вибирати різні його відтінки. Який підходить саме вам читайте далі.

Який колір приносить успіх кожному знаку Зодіаку

Овни – червоний і всі його відтінки.

– червоний і всі його відтінки. Тільці — спокійний синій, а також відтінки рожевого. Щоб підвищити свою впевненість, варто звернути увагу на поєднання зеленого з жовтим та білого з червоним.

— спокійний синій, а також відтінки рожевого. Щоб підвищити свою впевненість, варто звернути увагу на поєднання зеленого з жовтим та білого з червоним. Близнюки — найвдаліший колір — жовтий. Також підходить зелений: він підвищує самоповагу та наполегливість.

Рак — спокійні відтінки сірого допоможуть контролювати емоції, а яскравий помаранчевий здатний підіймати настрій.

— спокійні відтінки сірого допоможуть контролювати емоції, а яскравий помаранчевий здатний підіймати настрій. Леви благородний золотий, а щоб боротися з негативними емоціями, варто звернути увагу на білий колір.

благородний золотий, а щоб боротися з негативними емоціями, варто звернути увагу на білий колір. Діви — зелений та коричневий. Ці відтінки стимулюють розум і допомагають набути нових талантів.

— зелений та коричневий. Ці відтінки стимулюють розум і допомагають набути нових талантів. Терези — блакитний, світло-зелений і колір морської хвилі. Ці відтінки допоможуть знайти гармонію із собою.

— блакитний, світло-зелений і колір морської хвилі. Ці відтінки допоможуть знайти гармонію із собою. Скорпіони – розкішний чорний, благородний пурпуровий колір та всі темні відтінки червоного. Ці кольори асоціюються з могутністю та таємничістю.

– розкішний чорний, благородний пурпуровий колір та всі темні відтінки червоного. Ці кольори асоціюються з могутністю та таємничістю. Стрільці – всі відтінки фіолетового, а також комбінація синього та червоного.

Козероги – коричневий колір і всі темні тони подарують знаку Зодіаку стійкість, а білий, бежевий та ніжно-рожевий принесуть умиротворення.

– коричневий колір і всі темні тони подарують знаку Зодіаку стійкість, а білий, бежевий та ніжно-рожевий принесуть умиротворення. Водолії — світлі відтінки блакитного та зеленого. Вони добре допомагають стимулювати мислення. А сріблясті відтінки подарують душевне тепло.

— світлі відтінки блакитного та зеленого. Вони добре допомагають стимулювати мислення. А сріблясті відтінки подарують душевне тепло. Риби — всі фіолетові і фіолетові відтінки, а також помаранчевий колір.

Раніше "Телеграф" розповідав, які знаки Зодіаку піклуються про інших, іноді більше, ніж про себе. Це дуже самовіддані люди.