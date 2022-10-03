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Залучають щастя та удачу: які кольори варто носити кожному знаку Зодіаку

Автор
Анна Барабан Анна Барабан
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Кольори удачі по знаку Зодіаку
Кольори удачі по знаку Зодіаку

Крім тотемних тварин і каміння, знаки Зодіаку мають свої власні "щасливі" кольори.

Кожен знак Зодіаку має певний колір, який відповідають саме його гороскопу. І цей відтінок виконує роль якогось талісмана, який може залучити до життя кожної людини щастя, успіх та удачу. Головне, не нехтувати цим кольором у своєму гардеробі, і носити із собою чи на собі щось відповідного вашому знаку Зодіаку відтінку.

Астрологи відзначають, що у кожного представника зодіакального кола немає одного конкретного кольору, ви можете спокійно вибирати різні його відтінки. Який підходить саме вам читайте далі.

Який колір приносить успіх кожному знаку Зодіаку

  • Овни – червоний і всі його відтінки.
  • Тільці — спокійний синій, а також відтінки рожевого. Щоб підвищити свою впевненість, варто звернути увагу на поєднання зеленого з жовтим та білого з червоним.
  • Близнюки — найвдаліший колір — жовтий. Також підходить зелений: він підвищує самоповагу та наполегливість.
  • Рак — спокійні відтінки сірого допоможуть контролювати емоції, а яскравий помаранчевий здатний підіймати настрій.
  • Леви благородний золотий, а щоб боротися з негативними емоціями, варто звернути увагу на білий колір.
  • Діви — зелений та коричневий. Ці відтінки стимулюють розум і допомагають набути нових талантів.
  • Терези — блакитний, світло-зелений і колір морської хвилі. Ці відтінки допоможуть знайти гармонію із собою.
  • Скорпіони – розкішний чорний, благородний пурпуровий колір та всі темні відтінки червоного. Ці кольори асоціюються з могутністю та таємничістю.
  • Стрільці – всі відтінки фіолетового, а також комбінація синього та червоного.
  • Козероги – коричневий колір і всі темні тони подарують знаку Зодіаку стійкість, а білий, бежевий та ніжно-рожевий принесуть умиротворення.
  • Водолії — світлі відтінки блакитного та зеленого. Вони добре допомагають стимулювати мислення. А сріблясті відтінки подарують душевне тепло.
  • Риби — всі фіолетові і фіолетові відтінки, а також помаранчевий колір.

Раніше "Телеграф" розповідав, які знаки Зодіаку піклуються про інших, іноді більше, ніж про себе. Це дуже самовіддані люди.

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