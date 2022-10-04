Бережіть нерви та гроші: два знаки Зодіаку у жовтні чекають на невдачі

Здорові нерви — запорука запобігання будь-яких проблем і негараздів.

Поки одні знаки Зодіаку будуть веслувати гроші лопатами, адже знайдуть нове джерело доходу, представників двох інших сузір’їв у жовтні чекає сумніша доля. На їхні плечі впаде тягар невдач, проте при правильній поведінці проблем можна уникнути.

Астрологи віднесли до невдах жовтня двох представників зодіакального кола. Це люди народжені під сузір’ями Риб та Водоліїв.

Водолій

У жовтні на Водоліїв чекають невеликі проблеми зі своєю другою половинкою, а також невеликі негаразди на роботі, які будуть спровоковані конфліктами з коханими. Через це представники знака будуть засмучені, через що можуть погано працювати. Бережіть свої нерви, раціонально використовуйте свій час і уважно ставтеся до всіх поставлених завдань, і невдачі обійдуть вас. Про те, до чого готуватись Водолію сьогодні, йдеться в індивідуальному гороскопі.

Риби

На представників цього знаку Зодіаку в жовтні чекають конфлікти з близькими людьми, і проблеми з фінансами. Щоб уникнути скрутного становища, варто бути трохи терпимішим до рідних, і уникати незапланованих витрат, особливо з 10 по 12 жовтня. У борги краще не влазити, тому що віддати їх швидко навряд чи вийде. Гороскоп для риб на сьогодні читайте на сайті.

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