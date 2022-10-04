Два знаки Зодіаку зіпсують стосунки з коханою людиною: як цього уникнути

Цей тиждень буде напруженим у любовному плані у Близнюків та Скорпіонів

Хоча деяким знакам Зодіаку в період з 3 по 9 жовтня зірки обіцяють удачу, все ж таки до кінця цього тижня двом представникам гороскопа варто бути обережнішими у спілкуванні зі своїми другими половинками.

Є велика ймовірність дуже посваритися, і навіть розстатись з коханою людиною, в особистостей, народжених під сузір’ями Близнюків і Скорпіона. Як пише meta, астрологи розповіли, як їм уникнути негараздів в особистому житті та не втратити близьких людей найближчим часом.

Близнюки

Близнюки можуть відчути осінню депресію, через що свій поганий настрій вони можуть почати транслювати на кохану людину. І тут конфлікт неминучий. Щоб уникнути сварок, які можуть призвести до розставання, людям цього знака необхідно тримати себе в руках. Астрологи радять думати лише про хороше і весело проводити час із другою половинкою. Гороскоп для Близнюків на сьогодні читайте на сайті.

Скорпіони

Якщо цього тижня Скорпіони почнуть виливати роздратування на близьких людей, це може призвести до остаточного розриву з коханою людиною. Щоб уникнути сумного результату, астрологи радять людям цього знака уникати поганих думок і стримувати себе, щоби назавжди не відштовхнути від себе другу половинку. Яким буде цей день для Скорпіона, повідомляє його гороскоп на сьогодні.

Раніше астрологи розповіли, які знаки Зодіаку змінять своє життя на краще в перші дні жовтня-2022.