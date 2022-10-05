Кому фіалки, а кому кактуси: які кімнатні квіти принесуть щастя та удачу знакам Зодіаку
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Кожен знак Зодіаку має свою квітку-талісман.
Квіти — це не лише елемент декору, а й сильний енергетичний талісман, який може впливати на долю людини. Правильно підібрана кімнатна рослина за вашим знаком Зодіаку може зробити вас набагато щасливішим, як і певний колір або відтінок.
Астрологи вже давно склали квітковий гороскоп, який, до речі, користується величезною популярністю, особливо в Східній Азії. Як вибрати кімнатну квітку за своїм знаком Зодіаку — читайте далі.
Кімнатна рослина-талісман за знаком Зодіаку
- Овни — королівська бегонія, ехмея блискуча, а також азалія індійська або японська.
- Тельці — вибирайте низькорослі, міцні та декоративно-квітучі рослини. Також відмінними талісманами є перський цикламен та фіалка.
- Близнюки варто звернути увагу на невибагливі кімнатні рослини, такі як тиландсія.
- Рак — квіти, які люблять воду і постійний полив: наприклад, бегона Месона і гібридна фуксія.
- Лев – цьому знак підходять яскраві та красиві квіти, такі як китайська троянда чи калли.
- Діви — "складні" рослини, за якими потрібен догляд. Це може бути сингоніум чи драцена.
- Терези — "тотемна" кімнатна квітка — це декабрист. Також чудово підійдуть орхідеї.
- Скорпіони — стапелія строката, різні кактуси.
- Стрільці — придбайте лимонним деревом або бонсаєм.
- Козеріг — товстуна або драцена.
- Водолій — папороть та пуансеттія.
- Риби — найкращим талісманом є пишні азалії, а також всі рослини, які можуть рости в акваріумах.
Раніше "Телеграф" розповідав, які знаки Зодіаку піклуються про інших, іноді більше, ніж про себе. Це дуже самовіддані люди.