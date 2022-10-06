Їм не вистачить грошей до зарплати: які три знаки Зодіаку наймарнотратніші

Ці представники зодіакального кола найбільші марнотрати

Деякі знаки Зодіаку вважаються неекономними. Їм завжди не вистачає грошей до зарплати, навіть у тому випадку, якщо ці індивідууми мають великі заробітні плати.

Астрологи розповіли, що не вміють грамотно розпоряджатися фінансами та планувати витрати люди, народжені під трьома сузір’ями — Стрільця, Близнюків та Риб.

Риби

У мрійливих Риб ситуація з фінансами завжди напружена. Витаючи у хмарах, вони до кінця місяця завжди виявляються без засобів для існування. Їм важко контролювати свої витрати. Яким буде цей день для Риб, повідомляє їхній гороскоп на сьогодні.

Близнюки

Близнюки не звикли щось планувати. Це стосується і коштів — люди цього знаку розкидаються ними на миттєві потреби. Вони навіть можуть витратити всю зарплату в день "получки" і до кінця місяця ходити з порожнім гаманцем. Що підготували зірки Близнюкам сьогодні, розповість щоденний гороскоп.

Стрільці

Стрільці хоч і не дуже марнотратні, все ж таки до зарплати грошей їм часто не вистачає. Відкладаючи великі суми на "чорний день", люди цього знаку позбавляють себе всіх насолод. Стрільці краще сидітимуть із порожнім гаманцем, навіть якщо у "матраці" лежать мільйони. Гороскоп для Стрільця читайте на сайті.

Раніше астрологи розповіли, жінки яких знаків Зодіаку ненавидять домашню роботу. Їм краще заплатити, щоб за них прибирали та готували.