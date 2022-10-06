Проблеми посипляться звідусіль: від цих двох знаків Зодіаку у жовтні відвернеться удача
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Ці представники гороскопа незабаром опиняться в зоні ризику
Іноді в житті кожного з нас настає "чорна смуга". Цього разу не пощастить двом знакам Зодіаку. У жовтні їм доведеться вирішувати багато проблем.
Астрологи розповіли, що люди, народженим під сузір’ями Близнюків та Діви, зіткнуться з низкою неприємностей як на роботі, так і в коханні. Про це пише unian.
Близнюки
Близнюків чекають серйозні зміни. Люди цього знака можуть переїхати, через що втратять свою нинішню роботу, розстануться з близькими людьми. Яким буде цей день для Близнюків, повідомляє їхній гороскоп на сьогодні.
Діви
У Дів виникатимуть проблеми буквально на кожному кроці. Зірки підказують людям цього знака, що настав час щось змінювати у своєму житті, тоді Всесвіт послабить "повідець". Гороскоп для Діви читайте на сайті.
Раніше астрологи розповіли, які знаки Зодіаку можуть зіпсувати стосунки з коханими найближчим часом.