Грошей вистачить на все: названі знаки Зодіаку, які розбагатіють у жовтні

Тельці та Терези зможуть зробити дорогі покупки або зайнятися переїздом

У жовтні деякі знаки Зодіаку нарешті вирішать свої проблеми, які давно не могли дійти розв’язки. А декому зірки підготували ще приємніші сюрпризи – матеріальні. Фінансовий стан цих знаків покращиться, з’являться нові можливості для заробітку.

Фінансовий гороскоп на жовтень-2022 говорить про те, що зірки сприяють грошовому становищу таким знакам Зодіаку – Тельцям і Терезам. Детальніше розповіла український астролог Людмила Булгакова у коментарі "ФАКТАМ".

Телець

Жовтень принесе вам успіх у фінансових питаннях. Тому можна перестати відкладати важливі рішення про купівлю чи продаж, є всі шанси успішно здійснити задумане. Єдине, астролог порадила не забувати давати організму відпочинок та берегти себе. Гороскоп для Тельця на сьогодні читайте на сайті.

Терези

Астропрогноз свідчить, що Терези в другому місяці осені зможуть успішно вирішити всі фінансові моменти. Наприклад, це сприятливий період для того, щоб розпочати ремонт чи зайнятися переїздом. Чого чекати Терезам сьогодні, розповість щоденний гороскоп.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що деякі представники гороскопу незабаром опиняться в зоні ризику. У жовтні доведеться вирішувати багато проблем двом знакам Зодіаку. Тоді як на інших зодіакальних персон чекають фінансові колотнечі в період жовтневої повня.