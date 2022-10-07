Названі знаки Зодіаку, на яких у жовтні чекає доленосна зустріч та любовні пригоди

Лев, Терези та Козеріг цього місяця купатимуться в коханні

У жовтні деяким знакам Зодіаку зірки обіцяють багатство та вирішення всіх фінансових питань. Іншим представникам зодіакального кола більше пощастить в особистому житті. Одинаки нарешті зможуть знайти свої половинки і зустріти справжнє кохання.

Любовний гороскоп на жовтень-2022 говорить про те, що романтичні пригоди очікують трійку знаків Зодіаку – Лева, Терезів та Козерогів. Гороскоп для кожного з них озвучила український астролог Людмила Булгакова у коментарі "ФАКТАМ".

Лев

Астролог радить у жовтні побачитися зі старими друзями. Леви, які самотні, можуть розраховувати на доленосну зустріч. Гороскоп для Лева на сьогодні читайте на сайті.

Терези

Самотнім представникам цього знака астролог рекомендує краще придивитися до оточення. Зірки віщують, що ваша друга половинка може бути десь зовсім поруч. Що чекати сьогодні Терезам, дізнайтеся в гороскопі на день.

Козеріг

Місяць щедрий на романтичні події. Астрологів прогнозує, що в особистому житті відбудеться низка завоювань. Тому готуйтеся до нових знайомств та пригод. Що підготували зірки Козерогу сьогодні, розповість щоденний гороскоп.

Раніше "Телеграф" писав, що деякі представники зодіакального кола незабаром опиняться у зоні ризику. У жовтні двійці знаків доведеться вирішувати багато проблем.