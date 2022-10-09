Названо три знаки Зодіаку, на яких найменше вплине жовтнева повня

Близнюки, Леви та Стрільці пройдуть повний місяць без особливого стресу

Повня під назвами "Місяць мисливця" або "кривавий Місяць", яка відбувається 9 жовтня 2022 року, так чи інакше має вплив на кожен знак Зодіаку. Ця небесна подія по-різному вплине на кожного з 12 зодіакальних представників. У той час як деякі вважатимуть ніч з 9 на 10 жовтня особливо важкою, три знаки пройдуть через цей час без особливого стресу.

За словами астрологів, найменше жовтневий повний місяць вплине на таких знаків Зодіаку — Близнюків, Лева, Стрільця. У їхніх гороскопах зірки не обіцяють проблем чи хворобливих почуттів у цей період.

Близнюки

Близнюки відомі своєю нерішучістю, але цього разу у них не виникне жодних проблем щодо того, щоб завершити якусь із глав у своєму житті. Це не сумний кінець для Близнюків, скоріше, це захопливий момент, щоб підготуватися до того, що може статися далі. Починається період вдумливого самоаналізу, що призведе до реальних дій. Ви зможете запустити проєкт, розпочати займатися фітнесом чи виробити нову звичку. Близнюкам особливо сподобається відпочинок зі своєю командою у ці вихідні. Ці знаки будуть почуватися більш товариськими. Ви налаштовані на фантастичне проведення часу. Гороскоп для Близнюків на сьогодні читайте на сайті.

Лев

Леви не завжди приймають зміни. Завдяки розташуванню повного місяця Леву час набратися сміливості та спробувати щось нове. Спочатку ризик може лякати, але він принесе винагороду. Лев може зробити величезний стрибок, довіряйте собі. Оскільки повний місяць означає закінчення, думка Лева про старе переконання ось-ось зміниться. Це час, щоб вирости духовно та інтелектуально або вирушити в подорож Ви можете записатися на новий курс, звернутися до релігійного тексту, який ви ніколи раніше не вивчали, або відвідати місце, де ви ніколи не були. Але Лев знайде свободу у своєму новому мисленні. Чого чекати Леву сьогодні, розповість щоденний гороскоп.

Стрілець

Готуйтеся до гарного настрою! Ця повня сприятливо впливає на сфери творчості, талантів, захоплень, дітей та романтики. Це довгоочікувана зміна. Ви скоро згадаєте, наскільки ви особливі та привабливі насправді. Ваші унікальні риси роблять вас тим, хто ви є – прийміть їх. У творчих заняттях Стрілець знайде спосіб зрозуміти, що ніхто інший не може робити те, що роблять вони. Стрілець побачить, наскільки він добрий і як пощастило людям, у яких він є. Що підготували зірки Стрільцю сьогодні, дізнайтесь у гороскопі на день.

Раніше "Телеграф" розповідав, які знаки Зодіаку зустрінуть кохання у жовтні або ж вирушать у романтичну подорож.