Чекайте на зміни: жовтнева повня вплине на ці чотири знаки Зодіаку найбільше

Овнам, Ракам, Терезам і Козерогам в період повні знадобляться сили

Так званий "кривавий Місяць" — повня, яка випадає на 9 жовтня 2022 року, принесе зміни в життя багатьох знаків Зодіаку. І якщо деякі представники зодіакального кола практично не відчують це небесне явище, то четвірка знаків – сповна.

За словами астрологів, найбільше жовтнева повня вплине на Овнів, Раків, Терезів і Козерогів. Цей період якимось чином змінить життя цієї четвірки, можливі глибокі потрясіння та прозріння з різних питань.

Овен

Ця повня спонукає вас зазирнути глибоко у свій внутрішній світ і уважно подивитися на людину, якою ви стаєте. Те, що ви робили помилки в минулому, не означає, що ви та сама людина, якою були раніше. Приготуйтеся до кульмінаційного моменту у своєму житті, тому що повня — це завжди момент змін і завершення. Ви залишаєте колишнього себе позаду та знайомитеся з новим собою. Гороскоп для Овна на сьогодні читайте на сайті.

Рак

Повня актуалізує тему кар’єри та репутації, проливаючи світло на ваше соціальне становище. Можливо, ви переосмислюєте свої професійні цілі та розумієте, що щось не працює. Розгорнути корабель, коли він відхилився від курсу, ніколи не буває легко, але це краще, ніж продовжувати рухатися у неправильному напрямку. У вас так багато потенціалу, щоб зробити щось неймовірне у своїй кар’єрі, особливо якщо ви почнете прямо зараз! Дорога попереду сповнена перешкод, випробувань і відвертих розчарувань, але якщо ви не готові витримати бурю, як ще ви зможете довести, наскільки ви на це заслуговуєте? Що чекає на Рака сьогодні, розкаже щоденний гороскоп.

Терези

Повний місяць в Овні привертає вашу увагу до відносин. Ця місячна подія змушує вас усвідомити, що працює, а що ні, коли йдеться про події в особистому житті. Якщо фундамент відносин слабкий і ненадійний, ця повня може призвести до розставання. Однак якщо ви і ваш партнер готові взяти на себе відповідальність і знайти компроміс, ця повня покаже, наскільки сильні ваші стосунки. Яким буде цей день для Терезів, дізнайтесь у гороскопі на сьогодні.

Козеріг

Ви так старанно працювали, щоб досягти більшого впливу в кар’єрі та просунутися ще далі до успіху. Проте перемога у грі — не найголовніше у житті, особливо якщо ви не хочете проблем в особистому житті через трудоголізм. Ви можете відчувати себе пригніченим домашнім тиском, але у вас є можливість створити власне уявлення про дім, де б він не знаходився. Якщо вас не влаштовує ваше місце розташування або ви і ваші батьки не ладнаєте, ця повня надихне вас почати щось робити з цим. Що обіцяють зірки Козерогу сьогодні, розповідає гороскоп на день.

Раніше "Телеграф" писав, що не можна робити в період повного місяця в жовтні та на які моменти в житті варто звернути увагу.