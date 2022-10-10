У жовтні розпочнуться неприємності у житті трьох знаків Зодіаку: до чого готуватися

Цей період не видасться спокійним для людей цих сузір’їв

Цей жовтень принесе зміни у життя багатьох знаків Зодіаку. Не всі вони будуть позитивними.

Усього трьом представникам зодіакального кола доведеться змінювати плани — людям, народженим під сузір’ями Водолія, Терезів та Лева.

Водолії

Попри те, що Водолії хотіли відпочити, життя буквально змусить людей цього знака бути поряд із кимось із близьких. Останній користуватиметься Водоліями, щоб вирішити багато своїх проблем. Гороскоп для Водолія сьогодні читайте на сайті.

Леви

У Левів розпочнуться неприємності на роботі. Їм доведеться кинути всі свої сили, щоб вирішити проблеми. Це призведе до того, що стосунки з близькими у них можуть зіпсуватися. Яким буде цей день для Лева, повідомляє його гороскоп на сьогодні.

Терези

У жовтні комусь із близьких Терезів буде потрібна моральна підтримка. Людям цього знака доведеться підставити плече другу, проте Терези будуть раді, що змогли виявитися для когось корисними. Що підготували зірки Терезам сьогодні, розповість щоденний гороскоп.

Раніше астрологи розповіли, які знаки Зодіаку вирішать свої проблеми у жовтні 2022 року.